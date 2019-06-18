Президент Мексики: мы могли бы выиграть торговую войну с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мехико мог бы выиграть торговую войну с Вашингтоном. Он отметил, что старался достичь соглашения с США, которое прежде всего поддерживало бы дружбу между двумя странами.

«Мы могли бы победить в коммерческой войне, которая не нужна. Но мы не хотим войны, нам не нужна пиррова победа»,— приводит слова президента местная газета Milenio.

7 июня США и Мексика достигли соглашения по урегулированию приграничного вопроса. В связи с этим президент США Дональд Трамп приостановил запланированное на 10 июня введение таможенных пошлин на мексиканские товары. Стороны договорились, что Мексика «предпримет беспрецедентные шаги» для повышения уровня безопасности. Среди них — размещение Национальной гвардии по всей территории страны, в том числе и на границе с США, а также «решительные меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми».

Ранее Дональд Трамп объявил, что мексиканская сторона не способна остановить поток нелегальных мигрантов и контрабанду наркотиков в направлении США, поэтому он вводит торговые пошлины на все товары из Мексики в размере 5% с 10 июня. Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока Мехико не урегулирует движение через границу .

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Торговая война приблизилась к границам США».