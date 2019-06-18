МИД Украины не исключает «газовый кризис» из-за России

Замминистра иностранных дел Украины Олена Зеркаль предупредила страны Европы о необходимости подготовиться к «газому кризису», поскольку есть вероятность, что соглашение о транзите газа с Москвой не будет заключено до истечения текущего договора 1 января. В интервью агентству Bloomberg она отметила, что в новом соглашении нужно учесть весь опыт, извлеченный Украиной и Россией из истории с транзитом российского газа.

«Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно»,— сказала госпожа Зеркаль,— «Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах». Также она рекомендовала России не делать ставки на новое руководство Украины, так как позиция Киева неизменна.

Напомним, с января 2020-го истекает срок транзитного контракта «Газпрома» с «Нафтогазом Украины». Новый контракт планируется обсудить на трехсторонней встрече представителей России, Украины и Евросоюза. Она может состояться во второй половине сентября 2019-го.

Подробнее о планируемых переговорах читайте в публикации “Ъ”.