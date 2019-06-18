Глава СКР поручил разобраться с нехваткой лекарств для льготников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о нехватке лекарств для льготников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В эфире федеральных телеканалов показали сюжеты о том, как в Ярославской области умер человек из-за нехватки лекарств, а в Великом Новгороде женщина не получает медикаменты с конца прошлого года. В эфире также показали, как россиянам приходится покупать положенные по закону им лекарства за свой счет.

Для прояснения ситуации господин Бастрыкин поручил запросить информацию у Росздравнадзора. «При наличии оснований по фактам, выявленным контролирующим органом грубых нарушений прав на обеспечение жизненно важными лекарствами, следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения»,— отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор по поручению главы Минздрава России Вероники Скворцовой в течение шести месяцев проводил проверки в регионах по льготному лекарственному обеспечению.

Ведомство зафиксировало, что в Орловской, Ярославской и Самарской областях, Адыгее и Чечне льготные лекарства не выписывали, несмотря на наличие медицинских показаний. В других регионах также были найдены нарушения закона.