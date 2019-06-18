АвтоВАЗ влился в альянс

Николя Мор заменил на посту председателя совета директоров АвтоВАЗа Сергея Скворцова. Управляющий орган покинули три человека. В частности, исключение Дмитрия Кудрюкова из совета наблюдатели связывают с его уходом из ВЭБа, «являющегося одним из крупнейших кредиторов АвтоВАЗа». В результате обновления совета директоров эксперты наблюдают усиление позиций Renault в частности и альянса в целом над важнейшим для них активом в России и на территории СНГ. По их мнению, интеграцию АвтоВАЗа в структуру альянса можно считать фактически завершенной.

Утвержден новый состав совета директоров АО «АвтоВАЗ». Об этом сообщает пресс-служба ­предприятия.

Старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор избран председателем совета директоров АО «АвтоВАЗ», заменив на этом посту Сергея Скворцова. Господин Скворцов перешел на должность заместителя председателя совета директоров общества. Управляющий орган покинули Тьерри Боллоре, Жером Олив, Дмитрий Курдюков.

На соответствующие посты в совет директоров были впервые избраны исполнительный вице-президент Groupe Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый заместитель председателя Внешэкономбанка Николай ­Цехомский.

Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов полагает, что исключение Дмитрия Кудрюкова из совета связано, скорее всего, с его уходом из ВЭБа, «являющегося одним из крупнейших кредиторов АвтоВАЗа, интересы которого продолжит представлять первый заместитель председателя Николай ­Цехомский».

«В остальном мы видим лишь усиление позиций Renault в частности и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в важнейшем для них активе в России и на территории СНГ.Новый состав совета директоров, помимо представителя ВЭБА, включает генерального директора КамАЗа Сергея Когогина, Владимира Аветисяна от „Роснано“, Игоря Завьялова от „Ростеха“, Сергея Скворцова от „РТ-Инвеста“. При этом альянс, Renault и назначенное ими руководство АвтоВАЗа представляют сразу девять человек (не считая главы профсоюза Сергея Зайцева). Интеграцию АвтоВАЗа в структуру альянса можно считать фактически завершенной: и управленческая команда, и совет директоров в целом говорят об обретении относительной независимости крупнейшего отечественного производителя от государства и передаче бразд правления альянсу в целом и Renault в частности. Интеграция российского автопрома в глобальную цепочку производства одного из крупнейших участников авторынка является верным способом создания конкурентоспособного автопрома, поскольку это гарантирует доступ к технологиям и поставкам относительно дешевых компонентов за счет эффекта масштаба»,— говорит Алексей ­Антонов.

По мнению эксперта, на сегодня «преждевременно говорить о том, что государство окончательно откажется от участия в управлении АвтоВАЗом».

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал уверен, что кадровые перестановки в совете директоров АвтоВАЗа обеспечат компании устойчивое развитие. Павел Сигал отметил вхождение в команду АвтоВАЗа «талантливого и успешного финансиста Николая Цехомского»: «Можно предположить, что в АвтоВАЗе он займется привлечением дополнительных инвестиций и работой с инвесторами».

Ани Айвазян