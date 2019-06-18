«Мосфильм» заявил о выплатах в рублях по договору аренды в несуществующей валюте

«Мосфильм» продолжает делать своевременные выплаты в рублях по арендному договору, заключенному между киноконцерном и управлением Росимущества в Москве, заявили «РИА Новости» в пресс-службе компании. Ранее Счетная Палата обнаружила у «Мосфильма» заключенный в 1996 году договор аренды земли в ЭКЮ, валюте ныне не существующей.

«Земельный участок, предоставленный в пользование киноконцерну «Мосфильм», в настоящее время является федеральной собственностью […] Арендная плата вносится в рублях на основании уведомления собственника (арендодателя) земельного участка»,— пояснили в киноконцерне.

Договор между Московским земельным комитетом и Мосфильмом был заключен в 1996 году сроком на 49 лет. По нему арендная плата за площадь 34,4 га составляет 626,8 тыс. ЭКЮ — валюты, которая использовалась в Европе с 1979 по 1998 год, а затем была заменена на евро. В пересчете на рубли эта сумма составляет около 15,2 млн руб.