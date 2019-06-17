СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте

Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК. Об этом стало известно по итогам проверки деятельности федеральных органов по передаче в аренду земельных участков.

Договор был заключен 26 апреля 1996 года и действует до сих пор. По нему арендная плата за площадь 34,4 га составляет 626,8 тыс. ЭКЮ — валюты, которая использовалась в Европе с 1979 по 1998 год, а затем была заменена на евро. В пересчете на рубли эта сумма составляет около 15,2 млн руб.

По правилам определения арендной платы за федеральные земли, отмечает РБК, цена договора должна пересматриваться не чаще одного раза в пять лет.

Ранее Счетная палата нашла нарушения при аренде земли стадионом «Спартак». По данным СП, договоры аренды земли, заключенные московским управлением Росимущества с застройщиками ООО «Стадион "Спартак"» и ООО «Ви Холдинг Девелопмент» (структура Vi Holding), содержат «признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам Российской Федерации».