«Элит-маслу» насчитали ущерб

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора ООО «Кубанская компания “Элит-масло”» Сергея Лепского, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве с общим ущербом почти 600 млн руб. По версии следствия, в 2014 году господин Лепский якобы организовал получение кредита в Сбербанке по подложным документам, а также участвовал в хищении средств контрагентов и незаконном возврате налоговых выплат. Сейчас «Элит-масло» является банкротом с долгом более 6 млрд руб.



Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Лепского, бывшего генерального директора ООО «Кубанская компания “Элит-масло”», которому вменяют в вину совершение мошенничества в особо крупном размере (14 эпизодов) с суммарным ущербом более 590 млн руб. В качестве обвиняемой по делу также привлекалась Мария Косинская, главный бухгалтер компании, в 2016 году женщина скончалась, ее уголовное преследование прекращено. В отдельное производство выделено дело в отношении бывшего владельца бизнеса Сергея Киричека, который находится в розыске.

ООО «Кубанская компания “Элит-Масло”» было зарегистрировано в 2005 году в Тбилисском районе. Компания построила с нуля завод по переработке масличных культур, который входил в четверку лидеров регионального рынка. Выручка в 2015 году (последний год перед банкротством) составила 8,7 млрд руб., чистая прибыль — 24 млн руб. В июле 2016 года общество было признано несостоятельным, сумма долга — 6 млрд руб., крупнейший кредитор — ООО «Таманская портовая компания», которое приобрело права требования у ПАО «Банк ФК “Открытие”» на 3 млрд руб.

По версии следствия, за два года до объявления ООО «Элит-масло» банкротом топ-менеджеры компании организовали хищение кредитных средств ПАО «Сбербанк». Генеральный директор Сергей Лепский и главбух Мария Косинская в 2014 году якобы предоставили банку заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО, завысив данные о прибыли на 680 млн руб. На основании фиктивных документов компания получила кредит в сумме 380 млн руб., который не был возвращен. В 2016 году ООО «Элит-масло» не вернуло компании «Земля Кубани» 79 млн руб. за поставленные семена подсолнечника. Тогда же производственный холдинг «Здрава» (Кировская область) не получил от ООО «Элит-масло» оплаченную партию масла на 81 млн руб. Несколько индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, сдавших маслосемена на хранение или переработку, также не получили от предприятия ни денег, ни товара. Следствие полагает, что имущество контрагентов было похищено руководством компании-переработчика. В тот же период, по версии следствия, руководство ООО «Элит-масло» организовало незаконные схемы по возврату налогов, нанеся тем самым ущерб РФ на 38 млн руб.

Уголовное дело в отношении руководства ООО «Элит-масло» было возбуждено в июле 2016 года, тогда же Сергей Лепский был помещен под домашний арест. Он не признает себя виновным, утверждая, что ему неизвестны обстоятельства заключения кредитного договора с ПАО «Сбербанк», поскольку этим занималась главбух Косинская. Что касается невыполненных обязательств перед контрагентами, то, по мнению Сергея Лепского, причиной этого стали не хищения имущества, а объективная ситуация: предприятие увеличивало производственную мощность завода, на что привлекались крупные кредитные средства, в определенный момент кредитная нагрузка стала критической. В марте 2016 года банк «Открытие» прекратил финансирование, в этот момент все запасы подсолнечника были переработаны, а масло реализовано. По словам Сергея Лепского, вырученные за продукцию средства направлялись на выплату зарплаты и налогов, а также на поддержание деятельности производственного комплекса. При этом топ-менеджмент проекта рассчитывал на возобновление кредитования, но этого не произошло.

Анна Перова, Краснодар