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Премьера Kia Seltos состоится 20 июня

Компания Kia назвала дату премьеры нового компактного кроссовер Seltos, который выйдет на рынок в 2019 году.

Как следует из видеотизера, опубликованного на странице индийского подразделения марки, автомобиль представят 20 июня.

Короткий клип демонстрирует элементы экстерьера автомобиля, названного в честь героя древнегреческой мифологии сына Геркулеса Кельта, отличавшегося смелым и твердым характером. В названии машины первая буква имени (Celtos) была заменена, чтобы подчеркнуть скорость (Speed) и динамичность (Sportiness) новой модели.

Напомним, на российском рынке машина появится в продаже в 2020 году.

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