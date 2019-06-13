Kia представила видеотизер нового кроссовера Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, премьера которого состоится летом 2019 года, в видеоролике.

Короткий клип демонстрирует элементы экстерьера автомобиля, названного в честь героя древнегреческой мифологии сына Геркулеса Кельта, отличавшегося смелым и твердым характером. В названии машины первая буква имени (Celtos) была заменена, чтобы подчеркнуть скорость (Speed) и динамичность (Sportiness) новой модели.

Напомним, официальная премьера компактного кроссовера Kia Seltos состоится в июне 2019 года. На российском рынке машина появится в продаже в 2020 году.