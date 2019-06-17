Полицейские изъяли 200 литров алкоголя в одном из кафе Анапы

В рамках рейдового мероприятия, проводимого сотрудниками правоохранительных органов Анапы, в одном из заведений общепита было изъято более 200 литров алкоголя, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. 26-летняя предпринимательница реализовывала вино, чачу и коньяк без разрешительной документации.

В отношении нее полицейские составили административный материал по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. Максимальное наказание по данной статье для юрлиц - штраф до 300 тыс. руб. Алкогольная продукция конфискована.

Андрей Ульченко