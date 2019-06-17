Два пляжа закрыты в Новороссийске из-за слива канализации

Краевой Роспотребнадзор признал небезопасным купание на пляжах «Нептун» и «Мысхако» в Новороссийске. Рядом с объектами в море выходят две трубы, по которым в воду попадают ливневые стоки и отходы жизнедеятельности, сообщает ФедералПресс.

Результаты проб воды, взятые ведомством, показали превышение эпидемиологических норм в несколько раз. Сейчас на пляжах установлены предупреждающие знаки.

Краевым Роспотребнадзором осуществляется лабораторный контроль качества морской воды в 122 мониторинговых точках Азово-Черноморского побережья. По состоянию на 11 июня, в рамках социально-гигиенического мониторинга выполнено более 2 тыс. лабораторных исследований.

Андрей Ульченко