Кубанские депутаты отметили неэффективное использование краевого имущества

Движимое и недвижимое имущество, находящееся в казне Краснодарского края, используется недостаточно эффективно. К такому выводу пришли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на еженедельной планерке.

Глава департамента имущественных отношений Кубани Александр Шеин сообщил, что по состоянию на 1 июня текущего года в Реестре госсобственности края числятся 563 объекта недвижимого имущества (зданий, сооружений, нежилых помещений) и 2864 движимых объекта. По словам господина Шеина, многие объекты долгое время не вовлекаются в хозяйственный оборот, а ответственные органы не несут расходы на их содержание, что приводит к ухудшению состояния объектов. Кроме того, не проводятся мероприятия по получению доходов от использования этих объектов и оптимизации расходов на содержание, не планируются доходы от их использования. Кроме того, не проводится инвентаризация, регистрация права собственности, оценка, переоценка и страхование этих объектов.

В прошлом году было проверено 30 объектов недвижимости и 79 объектов движимого имущества. В итоге были выявлены многочисленные нарушения при обращении с имуществом краевой казны.

Подводя итоги, спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что работа, связанная с регистрацией прав на объекты казны, а также с координацией в этой части действий органов госвласти края ведется недостаточно продуктивно. «Налицо явные проблемы в организации взаимодействия департамента с органами власти по вовлечению объектов казны в хозяйственный оборот, чтобы эти объекты не простаивали, а приносили реальную пользу», – заключил председатель краевого парламента.

Василий Хитрых