В Новороссийске презентовали первый в мире портальный кран

В Новороссийске состоялась презентация первого в мире портального полноповоротного электрического крана Liebherr модели LPS 420 E. Он спроектирован без использования гидравлических узлов и создан специально для Новороссийского морского порта.

Сообщается, что главной особенностью крана стал разработанный компанией Liebherr электрический привод, который в сравнении с механизмами кранов аналогичной грузоподъемности более эффективный в части энергопотребления и энергоэффективности, а также обладает большей производительностью. При проектировании крана LPS 420 E были созданы новая система вылета стрелы и рабочие конструкции, значительно снизившие его вес.

Кран был смонтирован на площадке завода и в собранном виде погружен на теплоход Polmerton в середине апреля. 2 мая его выгрузили и установили на причале № 9 грузового района Новороссийского порта, специализирующегося на перевалке металла. В течение месяца специалисты компании-производителя проводили пуско-наладочные работы и обучали работников ПАО «НМТП» особенностям эксплуатации оборудования.

Отметим, что ГК «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Василий Хитрых