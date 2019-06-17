Долги по зарплате на Кубани составили 38,4 млн рублей

По состоянию на 1 июня задолженность по заработной плате в организациях Краснодарского края, исключая субъекты малого и среднего бизнеса, составила 38,4 млн руб. В сравнении с 1 мая она уменьшилась на 5,5% или на 2,2 млн руб., сообщает Краснодарстат.

Статистика отмечает, что долги по зарплате на начало лето имелилишь две организации. Вовремя не получили свои деньги 334 человека. В среднем на каждого из них приходилось по 114,9 тыс. руб. долга. «Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия собственных средств», - констатируют в Краснодарстате.

На строительные организации приходится 76,9% всей задолженности, на научные исследования и разработки – 23,1%.

Для сравнения: в Адыгее на 1 июня сведения о просроченной задолженности от организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, не представлялись. Месяцем ранее долги по зарплате в размере 940 тыс. руб. имела одна организация, где в настоящее время задолженность полностью погашена.

Василий Хитрых