Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД

Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предполагает увеличение максимального срока наказания с 9 до 15 лет. Согласно ему, ДТП, совершенные водителями в состоянии алкогольного опьянения, переводятся в разряд тяжких преступлений. Изменения коснутся виновников аварий, в результате которых нанесен тяжкий вред здоровью: для них максимальный срок повысят с четырех до семи лет. За ДТП с одним погибшим водителю будет грозить до 12 лет, при двух и более погибших — до 15 лет тюрьмы.

Этим же законопроектом ужесточается наказание за преступления на других видах транспорта (ст. 263 УК РФ) — при нарушениях правил безопасности машинистом поезда, пилотом самолета, капитаном судна, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Если по их вине произошла авария и пострадали люди, то им назначат принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до семи лет.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «15 лет пьяному водителю срок».