В Краснодаре осудили наркодилера из Украины

Советский районный суд Краснодара осудил гражданина Украины Ивана Белева к 8,5 года колонии строгого режима. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Расследованием уголовного дела по материалам регионального УФСБ занимались следственные органы краевой полиции.

Ранее сотрудники УФСБ по краю задержали господина Белева по подозрению в причастности к организации канала поставок и незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ на территорию Краснодарского края. В ведомстве подтвердили, что из незаконного оборота было изъято около 2,5 кг наркотиков и психотропных веществ, розничная стоимость которых составляет около 3,5 млн руб. Масса изъятого наркотика относится к особо крупному размеру.

Приговор вступил в законную силу.

Василий Хитрых