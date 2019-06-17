Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России до 1,2%

Международное рейтинговое агентство Fitch в июньском отчете ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,5%. Оценку роста ВВП России снизили из-за резкого замедления роста в первом квартале 2019 года. По предварительным данным, в январе—марте экономика выросла на 0,5% в годовом выражении.

В отчете отмечается, что ряд индикаторов указывает на снижение потребительских расходов и инвестиций в РФ в первые месяцы 2019 года. По мнению аналитиков Fitch, чтобы преодолеть негативные эффекты, правительство РФ увеличит расходы. Как следствие, агентство сохранило прогнозы роста ВВП России на 2020 и 2021 годы на уровне 1,9%.

Напомним, в начале года Fitch подтвердило суверенные рейтинги России на уровне BBB- с позитивным прогнозом. А международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3.

Подробнее — в материале “Ъ” «Moody’s ждет стабильности от суверенных рейтингов».