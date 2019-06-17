Правкомиссия рассмотрит сделки с инвесторами на 30 млрд рублей

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями рассмотрит сделки с инвесторами из АЭС и Европы на сумму около 30 млрд руб., сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Речь пойдет о проектах в сфере авиаперевозок, машиностроения, атомной энергетики, разработки месторождений полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также в пищевой отрасли, в секторе цифровой безопасности, жилищно-коммунальном хозяйстве. Общая сумма этих сделок там на 30 млрд руб. приблизительно»,— сказал господин Медведев на заседании комиссии (цитата по «РИА Новости»).

По мнению главы правительства, российские активы несмотря на санкции «выглядят привлекательными». «Это показали итоги работы нашей комиссии в прошлом году — поступило на рассмотрение 85 заявок от иностранных инвесторов на сумму более 1 трлн руб.»,— уточнил господин Медведев.

11 июня Росстат опубликовал предварительные данные, по которым отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года.

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