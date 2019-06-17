Болтон сообщил о планах лишить Кубу венесуэльской нефти

Администрация США разрабатывает дополнительные санкции, чтобы остановить поставки нефти из Венесуэлы на Кубу, заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. «Мы дополнительно распространим ограничения на физических лиц из Венесуэлы и Кубы. Мы предпримем дополнительные усилия, чтобы предотвратить транспортировку нефти из Венесуэлы на Кубу. Очевидно, что всякий раз, когда мы вводим санкции, режим Мадуро пытается их обойти, так что мы ищем новые способы противостоять этому»,— заявил Болтон в интервью изданию Washington Free Beacon.

Господин Болтон подчеркнул, что сейчас в Венесуэле находится около 15 тыс. военнослужащих и сотрудников сил безопасности Кубы — в обмен на военную помощь Гавана получает от Каракаса нефть по ценам значительно ниже рынка. Но, по мнению Джона Болтона, от таких договоренностей выигрывает только Куба. По его словам, одна из основных целей США — вытеснить кубинских военных из Венесуэлы.

В апреле Вашингтон уже ввел санкции в отношении двух компаний, поставляющих нефть из Венесуэлы на Кубу, а также ограничения против венесуэльского Центробанка. Ранее под санкции подпала госкомпания Венесуэлы PDVSA, были арестованы венесуэльские активы на $7 млрд, а всем американским контрагентам запретили работать с компанией. В начале июня был введен новый пакет санкций против Кубы: с 5 июня пассажирским судам запрещено заходить в кубинские порты, также под запрет попали групповые поездки на остров по программе обмена.

Напомним, в январе в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. США признали временным президентом республики оппозиционного политика, главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Также их поддержали Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, а также большинство стран ЕС. Николаса Мадуро считают легитимным президентом Россия, Китай, Куба и Мексика.

Как повлияли санкции США на венесуэльскую нефть — в публикации “Ъ”.