Американские круизные компании отменяют рейсы на Кубу

Американские компании прекратили осуществлять круизы на Кубу после введения властями США новых ограничений на посещение острова для американцев. Так, об отмене таких круизов заявил крупнейший круизный оператор Carnival Corporation, передает Reuters. Во вторник, 4 июня, власти США ввели новые правила, запретив круизы на Кубу, а также некоторые другие виды поездок на остров, включая образовательные, и полеты туда на частных и корпоративных самолетах.

В заявлении Государственного департамента США говорится, что США считают кубинский режим ответственным за репрессии в отношении кубинского народа, вмешательство в дела Венесуэлы и ее непосредственную роль в кризисе при Николасе Мадуро. Доходы же от туризма, по мнению Госдепа, идут в числе прочего на финансирование кубинской армии, служб безопасности и разведки.

Хотя и до этого действовали ограничения на посещения Кубы гражданами США, несколько лет назад после улучшения отношений между странами американцы получили возможность въезжать на Кубу, в том числе в составе туристических групп. В мае 2016 года судно Adonia компании Carnival стало первым за 50 лет американским круизным лайнером, посетившим Кубу. Круизы — самый популярный вариант отдыха американцев на Кубе: в первые четыре месяца 2019 года им воспользовались 143 тыс. граждан США, что более чем на 300% превышает уровень в тот же период прошлого года. По подсчетам Международной ассоциации круизных линий, запрет затронет около 800 тыс. человек, уже купивших билеты в круизы на Кубу.

Яна Рождественская