В Домодедово установили рамки с алкотестерами для сотрудников

В аэропорту Домодедово установили лазерные рамки с алкотестерами, через которые обязаны проходить все работники для экспресс-теста на алкогольное опьянение, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Для тестирования на алкоголь достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, система проведет анализ и мгновенно выдаст результат проверки. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется»,— сказано в сообщении.

Устройство способно определять пары этилового спирта в выдохе человека за одну секунду. По словам пресс-секретаря аэропорта Домодедово Александра Власова, это нововведение автоматизирует медицинский контроль.