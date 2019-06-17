Арабская коалиция нанесла три авиаудара по Йемену

Арабская коалиция нанесла три авиаудара по столице Йемена Сане, передает «РИА Новости» со ссылкой на местный военный источник. По информации источника, авиаударам подвергся лагерь бригады спецназа на западе столицы в районе ас-Сабаха. О количествах жертв не сообщается.

В ночь на 16 июня йеменские повстанцы-хуситы атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии, в Джизане и Абхе. В ответ на атаку коалиция нанесла воздушные удары по позициям повстанцев в Йемене.

Военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны которого выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года на переговорах в Стокгольме впервые за четыре года войны удалось договориться о разъединении воющих сторон. Соглашение касалось только одного города Ходейда, через который в Йемен поставляется гуманитарная помощь. Однако до сих пор соглашения не реализованы. Почти 90% населения не могут прокормить себя и свои семьи.

Подробнее о ситуации в Йемене читайте в материале “Ъ” «Новые жертвы в годовщину войны».