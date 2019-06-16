Хуситы атаковали еще один аэропорт в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще один аэропорт в Саудовской Аравии, передает Reuters. На этот раз целью стала воздушная гавань в Джизане.

До этого беспилотники атаковали аэропорт в Абхе. Тогда силы противовоздушной обороны перехватили пять беспилотников. В результате обстрелов пострадали 26 человек.

«Сейчас два аэропорта не работают»,— сообщают местные СМИ.

В ответ на атаку на аэропорт в Абхе коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушные удары по позициям повстанцев в столице Йемена.

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году. Борьба идет между силами хуситов и йеменским правительством, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.