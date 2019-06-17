17 июня, понедельник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Lamborghini готовит новые модификации Huracan

Компания Lamborghini в ближайшее время выпустит несколько новых модификаций спорткара Hurcan, сообщает Automobile со ссылкой на руководителя отдела исследований и развития итальянского автопроизводителя Маурицио Реджиани.

По информации журналистов, первым на рынок выйдет версия STO (Super Trofeo Omologato) — премьера этой версии состоится в 2020 году. Затем, в 2022-м, появится гибридный вариант спорткара, а годом позже выйдет флагманское исполнение Superveloce.

Напомним, ранее итальянский автопроизводитель подтвердил создание «внедорожного» купе Huracan Sterrato, которое намечено к выходу на рынок в 2021 году.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя