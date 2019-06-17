Lamborghini готовит новые модификации Huracan

Компания Lamborghini в ближайшее время выпустит несколько новых модификаций спорткара Hurcan, сообщает Automobile со ссылкой на руководителя отдела исследований и развития итальянского автопроизводителя Маурицио Реджиани.

По информации журналистов, первым на рынок выйдет версия STO (Super Trofeo Omologato) — премьера этой версии состоится в 2020 году. Затем, в 2022-м, появится гибридный вариант спорткара, а годом позже выйдет флагманское исполнение Superveloce.

Напомним, ранее итальянский автопроизводитель подтвердил создание «внедорожного» купе Huracan Sterrato, которое намечено к выходу на рынок в 2021 году.