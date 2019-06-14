Lamborghini сделает Huracan Sterrato серийным

Компания Lamborghini намерена ограниченным тиражом выпустить «внедорожное» купе Huracan Sterrato, сообщает Automobile со ссылкой на руководителя отдела исследований и развития итальянского автопроизводителя Маурицио Реджиани.

«Предварительные подсчеты показывают, что создание подобной версии экономически целесообразно. Мы можем напечатать необходимые новые детали на 3D-принтере, использовав разработанный нами легкий синтетический материал, — пояснил господин Реджиани. — А затем просто установим эти элементы на кузов Lamborghini Huracan, чтобы сделать из него Sterrato».

Ожидается, что Huracan Sterrato выйдет на рынок в 2021 году, а тираж модели составит от 500 до 1 тыс. экземпляров. Напомним, премьера концепт-кара Lamborghini Huracan Sterrato состоялась в июне 2019 года.