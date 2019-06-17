На Кубани пройдет крупный межмуниципальный бизнес-форум

18 июня этого года в г. Новокубанск состоится второй межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт». Мероприятие объединит представителей власти, крупных предпринимателей, представителей отраслевых и экспертных сообществ, владельцев малого и среднего бизнеса. Кроме того форум посетят более 30 экспертов с других регионов страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как отметили представители департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, в прошлом году данное мероприятие собрало более 600 участников.

«Новокубанский форум - это не только крупнейшее событие, но и самая актуальная информация от практикующих экспертов, успешные бизнес-решения, методики и технологии, работающие в современной действительности», – заявили в ведомстве.

Участников форума ждет насыщенная деловая программа: панельные дискуссии, «круглые столы», мастер-классы и тренинги по вопросам маркетинга, рекламы, экспорта и инноваций. На мероприятии будут организованы выставки, зона нетворкинга и консультационные пункты.

Подробно о форуме можно узнать на сайте новыйкубанскийпродукт.рф.

Марат Бабаев