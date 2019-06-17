Ремонтные работы на ЗСД ограничат движение до конца июня

В июне компания ООО «Магистраль северной столицы» запланировала дорожный ремонт на северном и южном участках Западного скоростного диаметра в Петербурге. В связи с проводимыми работами на ЗСД будут поэтапно ограничивать движение транспорта. Прежде всего ограничения коснутся южного участка, где будут восстанавливать дорожное покрытие основного хода, съездов и заездов, а также осуществлять дорожное обустройство, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу МСС.

Что касается северного участка ЗСД, то там с 07:00 22 июня до 15:00 24 июня введут временные ограничения по третьей полосе в районе пункта оплаты на съезде на Богатырский проспект при движении со стороны юга.

С подробной информацией об ограничениях во время ремонта на ЗСД можно ознакомиться на сервисе «Яндекс.Карты».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за ремонта на КАД перекрыли переходно-скоростную полосу на участке от развязки с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Матокса (Мурино) до пересечения с автодорогой Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная). Также из-за ремонтных работ на КАД до 22 июня закрыта для движения одна полоса внутреннего кольца между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе.