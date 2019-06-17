На востоке КАД перекрыли переходно-скоростную полосу

В связи с ремонтными работами по устранению колейности на КАД перекрыта переходно-скоростная полоса на внутреннем участке от развязки с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Матокса (Мурино) до пересечения с автодорогой Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная). Ограничения там действуют до 22 июня, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На этот период для автомобилистов недоступен выезд с площадки отдыха для водителей в направлении поста ДПС. По четырем оставшимся полосам введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Дорожники устраняют колейность на участке протяженностью 623 метра, уточнили в ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за ремонтных работ на КАД до 22 июня также закрыта для движения одна полоса внутреннего кольца между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе.