Две недели не будет горячей воды в центре столицы Кубани и трех микрорайонах

Сегодня, 17 июня, стартовали плановые ремонтные работы на Краснодарской ТЭЦ. Из-за этого на две недели будет ограничена подача горячей воды в центре кубанской столицы, Комсомольском микрорайоне, а также микрорайонах Гидростроителей и Черемушки.

По информации вице-мэра Краснодара Андрея Дорошева, АО «Краснодартеплосеть» планирует заменить в общей сложности около 1,1 км сетей на участках улиц Бургасской, КИМ, Кубанской, Старокубанской и Ставропольской. На улице Бургасской планируется заменить 445 м трубы с увеличением ее диаметра с 800 на 900 мм, что должно улучшить качество теплоснабжения центральной части города.

Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» заменит участки тепломагистрали по улицам Кубанской Набережной, Красноармейской, а также часть сетей в Комсомольском микрорайоне протяженностью около 700 м.

Василий Хитрых