Суд освободил фигурантов дела о вымогательстве у сотрудника калининградского СКР

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, обвинявшегося по п.б ч.3 ст.163 (вымогательство), ст.330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства), и бывшего заместителя полпреда президента по СЗФО Александра Дацышина, который обвинялся по ч.5 ст.33-п.б ч.3 ст.163 УК РФ.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, действия подсудимых были переквалифицированы: Рудников признан виновным по ч.3 ст.30-ч.1 ст.330 УК РФ и ст.330.2 УК РФ, а Дацышин — по ч.5 ст.33, ч.3 ст.30-ч.1 ст.330 УК РФ. Первому фигуранту дела назначено наказание в виде обязательных работ на 550 часов, второму — на 350 часов. Рудников и Дацышин освобождены по отбытию, уточнили в пресс-службе городских судов.

Гражданский иск потерпевшего на сумму 3 млн рублей оставлен без удовлетворения. Арест на имущество фигурантов отменен.

Напомним, что Рудников и Дацышин являлись фигурантами дела о вымогательстве у генерал-лейтенанта Следственного комитета по Калининградской области Виктора Леденева $50 тыс. Позднее термин «вымогательство» исчез из судебных документов и был заменен на «покушение на самоуправство».

Подробнее о данном уголовном деле — в материале «Ъ» «Калининградские судьи не верят сами себе».