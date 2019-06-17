На Кубани 43% общей площади жилфонда имеет износ свыше 30%

По состоянию на конец 2018 года износ свыше 30% имеет 43% общей площади жилищного фонда Краснодарского края. В городах и поселках городского типа этот показатель составляет 40,3%, в сельских населенных пунктах – 46,9%, сообщает Краснодарстат.

Большую часть общей площади жилищного фонда составляют объекты, построенные в период с 1971 по 1995 годы (27,6%) и после 1995 года (43,9%). 28,5% общей площади жилищного фонда приходится на дома более раннего года постройки.

К концу 2018 года жилищный фонд Краснодарского края составил 149 млн кв. м общей площади. Это на 3,5% больше показателей предыдущего года,.

По статистике, 96,4% жилфонда находится в частной собственности граждан и юридических лиц, 2,5 и 1,1% - муниципальный и государственный жилищный фонд соответственно.

На одного жителя Кубани приходится 26,4 кв. м жилья, что на 2,7% больше показателей 2017 года (в городах 28,2 кв., м +4%; в сельской местности – 24,1 кв. м, +0,8%).

Всего на конец 2018 года в регионе насчитывалось 1,25 млн жилых домов (1,18 млн индивидуальных и 75,8 тыс. многоквартирных). Общее число жилых помещений в индивидуальных и многоквартирных жилых домах (без учета специализированного жилфонда) к концу 2018 года составило 2,43 млн.

Средний размер одного жилого помещения составил 60,7 кв. м (59,6 кв. м — в городе, 62,5 кв. м — на селе). Наибольший средний размер в индивидуальных жилых домах – 72,9 кв. м, в многоквартирных – 49,3 кв. м.

На кирпичные и блочные дома приходится от общей площади жилфонда – 44,5% и 18,7% соответственно, монолитные жилые дома составляют 2,1%.

Дмитрий Михеенко