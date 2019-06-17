Ассигнования на обслуживание госдолга Саратовской области предлагают сократить на 300 млн рублей

В Саратовскую областную думу внесены поправки в региональный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Согласно им, доходы бюджета увеличатся за счет поступления дополнительных средств из фонда содействия реформированию ЖКХ на 425,2 млн руб., бюджета Москвы – на 387,1 млн руб., целевых федеральных средств – на 388,6 млн руб., сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.

В соответствии с законопроектом, расходы на поддержку местных бюджетов возрастут на 672,4 млн руб., на обеспечение программы бесплатного оказания медицинской помощи – на 259,4 млн руб., на меры социальной поддержки – на 141,2 млн руб. Объем межбюджетных трансфертов увеличен на 1,4 млрд руб., он достигнет 32 млрд руб.

Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Саратовской области уменьшены на 300 млн руб. Это стало возможно за счет конкурсных процедур.

Марина Ковалева