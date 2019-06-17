За год в Краснодаре увеличился спрос на яхты и катера

Согласно статистическим данным «Авито», за последний год спрос на приобретение прогулочного водного транспорта в Краснодаре увеличился на 18,9%. В частности речь идет о катерах и яхтах. При этом средняя цена на данные виды транспорта за указанный период возросла на 8,5% и на данный момент составляет 1,34 млн руб., что превышает среднероссийский показатель (1,296 млн).

Увеличение спроса на яхты и катера зафиксировано в 16 городах России. В целом по стране покупательский рост на водный транспорт за последний год составил 21,2%.

«В 2019 году россияне все больше задумываются о покупке яхт или катеров. Для кого-то это показатель статуса, для кого-то - новое увлечение. Из-за ограниченности бюджета не все могут позволить себе новинки, поэтому все большей популярностью пользуются поддержанные модели», - прокомментировал ситуацию руководитель категории Автомобили «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

В тоже время представитель интернет-сервиса добавил, что растущий в стране спрос на речной транспорт уловили продавцы. С этим и связано его удорожание за последний год на 7,4%.

Марат Бабаев