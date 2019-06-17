На Ставрополье произошло второе за день ДТП с микроавтобусом

В Кочубеевском районе Ставропольского края на 250 км автодороги «Кавказ» около 8:00 произошло второе за день ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

На этот раз столкнулись шесть автомобилей: минивэн «Хонда», легковой автомобиль «Киа», рейсовый микроавтобус «Мерседес», грузовик «Хендай» (грузовой), и два «ВАЗа 2112». В автомобилях находилось 32 человека, шестеро из них пострадали, их доставили в ЦГБ Невинномысска.

В ГИБДД предполагают, что причиной ДТП стало превышение скорости. Степень ответственности всех водителей устанавливается. Движение на месте аварии затруднено.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, сегодня в 2:30 в Кочубеевском районе Ставропольского края на 249 км автодороги «Кавказ» легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля «Хендай» не справился с управлением выехал на встречную полосу. В результате «Хендай» столкнулся с грузопассажирским фургоном «Фольксваген». Водитель и передний пассажир легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм. Еще одного пассажира «Хендай», водителя и восьмерых пассажиров микроавтобуса доставили в центральную больницу Невинномысска.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Услуги по перевозке пассажиров водителем пострадавшего в ДТП микроавтобуса проверяют на безопасность.

Дарья Голякова