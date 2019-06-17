На Ставрополье проверят безопасность услуг попавшего в ДТП микроавтобуса

Следователи Ставропольского края проверят безопасность оказания услуг по перевозке пассажиров водителем пострадавшего в ДТП микроавтобуса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, сегодня в 2:30 в Кочубеевском районе Ставропольского края на 249 км автодороги «Кавказ» легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля «Хендай» не справился с управлением выехал на встречную полосу. В результате «Хендай» столкнулся с грузопассажирским фургоном «Фольксваген». Водитель и передний пассажир легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм. Еще одного пассажира «Хендай», водителя и восьмерых пассажиров микроавтобуса доставили в центральную больницу Невинномысска.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Дарья Голякова