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На Ставрополье в ДТП с микроавтобусом погибло два человека

В Кочубеевском районе Ставропольского края на 249 км автодороги «Кавказ» сегодня в 2:30 легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля «Хендай» не справился с управлением выехал на встречную полосу. В результате «Хендай» столкнулся с грузопассажирским фургоном «Фольксваген». Водитель и передний пассажир легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм. Еще одного пассажира «Хендай», водителя и восьмерых пассажиров микроавтобуса доставили в центральную больницу Невинномысска.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии Движение на месте не затруднено.

Дарья Голякова


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