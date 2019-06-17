Fitch ожидает роста мирового ВВП на 2,8% в 2019 году

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что по итогам 2019 года мировой ВВП вырастет на 2,8%. Об этом говорится в подготовленном агентством докладе Global Economic Outlook (GEO). По сравнению с мартовским докладом этот прогноз Fitch не изменился. При этом прогноз на 2020 год был ухудшен с 2,8% до 2,7%. На этот показатель повлияли темпы экономического подъема в Китае, США и Бразилии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад.

Ранее Всемирный банк понизил мировой прогноз на 2019-й до 2,6%. Прогноз роста России также был снижен с 1,5% до 1,2%. Причинами этого эксперты назвали снижение объемов добычи нефти из-за сделки ОПЕК+, а также негативное влияние роста НДС на розничные продажи.

Подробности — в материале “Ъ” «Всемирный банк ударил по прогнозам».