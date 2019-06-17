Патрушев: Россия готова поддержать диалог Каракаса с оппозицией

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Москве с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом подтвердил, что Россия готова содействовать диалогу официального Каракаса с оппозицией.

«Патрушев подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией с целью выхода на компромиссное решение и преодоление внутриполитического кризиса в стране. При этом отмечена недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства извне»,— сообщила пресс-служба Совбеза РФ о результатах встречи (цитата по ТАСС).

Напомним, в апреле в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе на митинге в поддержку оппозиции произошла перестрелка с участием сил, защищающих господина Мадуро. По подсчетам НПО, более 300 человек пострадало, некоторые из них — от огнестрельных ранений. Глава венесуэльского Минобороны Владимир Падрино Лопес утверждал, что сторонники оппозиции снова пытались совершить госпереворот.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».