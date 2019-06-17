Начальник полиции Псебая подозревается в получении взятки

Начальник отделения полиции поселка Псебай ОМВД России по Мостовскому району подозревается в получении взятки путем вымогательства (п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, полицейский выявил административное правонарушение со стороны предпринимателя, который якобы осуществлял свою деятельность без специального разрешения. Вследствие чего подозреваемый предложил мужчине избежать административного наказания, при условии если тот передаст ему 50 тысяч рублей. О заявленном требовании полицейского предприниматель сообщил в правоохранительные органы. 6 июня 2019 года сотрудники краевого УФСБ задержали полицейского при передаче ему указанной суммы денег.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Как сообщили в ГУ МВД по краю, в настоящее время проводится служебная проверка. «По ее окончанию сотрудник полиции будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам, а также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», - сказали в краевом главка.

Напомним, поселок Псебай оказался в центре скандала весной минувшего года, когда группа подростков зверски расправилась над многодетной матерью. После убийства Натальи Дмитриевой глава Псебайского городского поселения Павел Жарков ушел в отставку. Уволены были директор и заместитель директора по учебно-методической работе и социальный психолог гимназии, где учился 16-летний фигурант дела, а начальника отдела ПДН администрации Мостовского района привлекли к дисциплинарной ответственности.

Марат Бабаев, Дмитрий Михеенко