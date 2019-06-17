У Кремля нет информации о возможной встрече Путина и Мэй в Осаке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него пока нет информации о возможной встрече Владимира Путина и британского премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на полях предстоящего саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня. «Я не могу это как-то прокомментировать»,— сказал представитель Кремля.

Как уточнил господин Песков, президент обсуждал ухудшение отношений России и Великобритании с представителями британского бизнеса. «На этих встречах действительно речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере. Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса — и российского, и британского»,— добавил пресс-секретарь.

Ранее The Guardian сообщила, что Великобритания и Россия изучают варианты выхода из кризиса, в котором оказались отношения двух стран. В числе прочего, по данным газеты, рассматривается возможность встречи Владимира Путина и Терезы Мэй на саммите G20.

Напомним, кризис в отношениях двух стран наступит после 4 марта 2018 года, когда в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти заявили, что к происшедшему причастна российская разведка. Москва причастность к отравлению отрицает. Инцидент привел к международному скандалу со взаимными обвинениями и высылкой дипломатов.