Подрядчик ремонта улицы Атарбекова в Краснодаре завысил стоимость работ на 3,8 млн рублей

Полиция Краснодара возбудила уголовное дело по факту особо крупного мошенничества при ремонте городских улиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в краевой прокуратуре, взявшей дело на контроль, подрядная организация - ООО УК «Веста» - выполняла в краевом центре ремонт улицы Атарбекова на участке от улицы Тургенева до улицы Герцена.

Подрядчик, по данным следствия, предоставил для оплаты в МКУ «Единая служба заказчика» в 2017-18 годах справки о стоимости выполненных работ. Однако, по информации ведомства, указанный объем работ не соответствовал фактически выполненному. «Согласно заключению эксперта строительно-технической экспертизы, стоимость некачественно выполненных работ по устройству покрытия из асфальтобетона в части устройства покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей составила более 3,8 млн рублей», - рассказали в прокуратуре края.

Василий Хитрых