Пассажиропоток в аэропорту Анапы увеличился на 13%

С января по май 2019 года пассажиропоток в Международном аэропорту Анапа составил 303,9 тыс. человек, что на 13% больше, чем за тот же период 2018-го (тогда было 268 тыс. пассажиров). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, уточнив, что 300 тыс. человек летали внутренними рейсами (плюс 11%) и лишь 4,7 тыс. - международными. Всего самолеты вылетели с территории аэропорта 1502 раза, что на 5% больше, чем с января по май прошлого года. Объем обработанных грузов и почты составил 260 т. Добавим, что с 1 мая 2019 года аэропорт работает в круглосуточном режиме. Одним из новых рейсов станет маршрут в Стамбул, который с 9 июля будет осуществлять авиакомпания Onur Air.

Отметим, что Международный аэропорт Сочи в январе-апреле 2019 года показал пассажиропоток в 1,78 млн человек (+13% к аналогичному периоду прошлого года). Пассажиропоток Международного аэропорта Краснодар в январе-мае 2019 года составил 1,67 млн человек (+11%).

Михаил Лукашов