Строительство храма в Екатеринбурге начнут не раньше 2020 года

Строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется как минимум в следующем году, заявил журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Возвести храм планировалось к 300-летию города в 2023 году. Но, как считает вице-губернатор, это «не тот случай, когда надо любой ценой к празднику что-то сделать».

«По каждому объекту есть нормативные сроки строительства. <…> Основательность, качество работ по храму для меня более важны. Раньше 2020 года к строительству не приступить»,— пояснил господин Бидонько (цитата по «РИА Новости»). По его мнению, самой трудоемкой будет роспись храма.

В середине мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера у Театра драмы, где планировалось построить храм святой Екатерины. На митингах были задержаны более 100 человек. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о том, где возводить храм, на основе опроса. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере.

Подробности — в публикации “Ъ” «Св. Екатерина покинула сквер».