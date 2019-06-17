Средний размер ипотечного кредита в Краснодарском крае вырос на 16%

В первом квартале 2019 года средний размер ипотечного кредита на Кубани составил 2 млн руб. По сравнению с первым кварталом 2018 года (1,78 млн руб.) он вырос на 16%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый высокий средний размер ипотеки традиционно зафиксирован в Москве (4,68 млн руб., +8,9%), на втором месте - Московская область (3,52 млн руб., +9,3%), на третьем - Ямало-Ненецкий АО (2,96 млн руб., +8,6%). Также в ТОП-5 входят Санкт-Петербург (2,94 млн руб., +11,3%) и Ленинградская область (2,75 млн руб.,+12,1%).

Самая высокая динамика роста среднего размера кредита на покупку жилья под залог недвижимости в Воронежской области (+27,7%), Татарстане (+27,3%) и Приморском крае (+23,8%).

Снижения этого показателя в годовой динамике не зафиксировано ни в одном из 30 регионов-лидеров по объему выданных ипотечных кредитов. По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, в последние годы упростился доступ ипотечных заемщиков к кредитным ресурсам банков. Тело ипотечных кредитов, а, следовательно, и объемы ежемесячных платежей по ним, существенно выросли, считает эксперт.

Дмитрий Михеенко