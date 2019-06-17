В Соль-Илецке намерены построить завод по переработке мусора

Южнокорейские компании «Ionia» и «LS Networks» планируют построить в Соль-Илецке завод по переработке мусора, сообщает областное правительство.

Проект стоимость около 6 млрд руб. был предложен врио губернатора Оренбургской области Денису Паслеру на совещании по вопросам развития города и курортной инфраструктуры природного комплекса «Соленые озера».

Как отметили в правительстве области, завод не повлияет на коммунальный тариф, так как будет реализован за счёт прямых инвестиций.

Ранее Денис Паслер сообщил, что к 2025 году туристский поток в Соль-Илецке должен превысить 2 млн человек, а доля туризма в валовом региональном продукте вырасти в два раза. Город включен в ТОП-10 российских курортов по количеству туристов.

Сабрина Самедова