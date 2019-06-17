Свыше 6 млрд рублей будет направлено на развитие Соль-Илецка

Более 6 млрд руб., в том числе, частных инвестиций, предполагается вложить в коммунальную и туристско-рекреационную инфраструктуру, а также в городскую культуру и дорожные объекты Соль-Илецка. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера по итогам совещания по развитию города.

«К 2025 году туристский поток здесь должен превысить 2 млн человек, а доля туризма в валовом региональном продукте вырасти в два раза»,– цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

Также на прошедшем совещании врио губернатора Оренбургской области предложил ответственным лицам демонтировать в Соль-Илецке на улицах, на которых проводится ремонт, «дублирующие друг друга столбы, объединив все проводные коммуникации на минимальном количестве опор». В качестве альтернативы Денис Паслер предложил оставить световые опоры, а остальные сети скрыть под землей на время укладки дорожного покрытия.

Ранее Соль-Илецк был включен в ТОП-10 российских курортов по количеству туристов. Это произошло за счет реализации первого этапа инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер “Соленые озера”». Во время второго этапа в 2019 – 2025 годах в Соль-Илецке предполагается построить объекты обеспечивающей и туристкой инфраструктуры. Стоимость инвестиций в них составит 5,3 млрд руб.

Георгий Портнов