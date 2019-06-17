Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении бывшего полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича на пост замминистра экономического развития РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что господин Бабич в новой должности продолжит заниматься «интеграционной тематикой». «Естественно, у него будет много других полномочий и обязанностей. Но то, что нам известно,— он во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным»,— заявил господин Песков.

Напомним, должность полпреда в ПФО Михаил Бабич занимал с 2011 года. В августе 2018 года он был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии, однако покинул этот пост в апреле 2019 года.

Подробности отзыва Михаила Бабича – в материале “Ъ” «Политический возвращенец».

Анастасия Еремина