Александр Разумовский получит мандат депутата нижегородского заксобрания

Избирательная комиссия Нижегородской области приняла решение о том, кому передать мандат депутата регионального законодательного собрания, ставший вакантным после смерти главы областного отделения партии «Справедливая Россия» Александра Бочкарева. По данным облизбиркома, депутатское кресло займет главный врач Городской клинической больницы №13 Александр Разумовский.

В 2016 году господин Разумовский избирался в заксобрание по партийному списку, но мандат депутата не получил, так как партия не набрала необходимого количества голосов. В настоящее время он является депутатом городской думы Нижнего Новгорода, избравшись по партийному списку «Справедливой России».

Напомним, Александр Бочкарев скоропостижно скончался 24 мая 2019 года. Ему было 47 лет, предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии, развившаяся на фоне лимфолейкоза. С 2009 года он руководил областным отделением «Справедливой России», регулярно принимая участие в выборах в городскую думу Нижнего Новгорода и областное законодательное собрание. Последний год вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым он находился под следствием по обвинению в мошенничестве на выборах 2015 года в думу Нижнего Новгорода, но вина обоих доказана не была.

В региональном отделении партии пока не могут определиться с кандидатом на пост председателя. В партийном уставе не прописано, что нужно делать в подобных случаях. Пока единственным возможным кандидатом партийцы видят секретаря бюро Татьяну Гриневич, которую предложили центральному аппарату «Справедливой России» в статусе временно исполняющей обязанности.

Андрей Репин