На модернизацию отстойников «Ижводоканала» выделят 40 млн рублей

На модернизацию вторичных отстойников №4 и №5 цеха ОСК МУП «Ижводоканал» выделят 40 млн руб. Это начальная цена контракта с НДС. Информация о торгах опубликована на сайте госзакупок. Заявки от подрядчиков принимаются до 24 июня.

Также «Ижводоканал» является заказчиком в торгах на приобретение камер комплектного распределительного устройства 6 кВ с системой учета и модернизации песколовки цеха ОСК. Начальная цена этих контрактов составляет 6,38 млн руб. и 8,08 млн руб. соответственно. Заявки от подрядчиков также принимаются до 24 июня.

Напомним, что власти Удмуртии хотят привлечь инвестора для модернизации изношенных на 70% сетей по схеме государственно-частного партнерства. Переговоры с потенциальными инвесторами уже проводились, сейчас вложения оценивают в 10 млрд руб.