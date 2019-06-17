Кредиторы Троицкого йодного завода приняли решение банкротить предприятие

На прошедшем в минувшую пятницу, 14 июня, первом собрании кредиторов АО «Троицкий йодный завод» было принято решение обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края, чтобы ходатайствовать о введении в отношении предприятия конкурсного производства. Главным кредитором, имеющим 100% голосов и претензии на 6,7 млн руб., является ООО «НефтеГазХимКомплект».

По словам временного управляющего заводом Юлии Каштановой, у предприятия в настоящее время нет собственных средств, и деятельность на нем не ведется. Должник имеет нереализованную продукцию, однако, реализацией ее никто не занимается. А так как у завода есть недвижимое имущество, на которое начисляются налоги, его задолженность только растет. Поэтому, по мнению управляющего, целесообразно будет реализовать, не дробя, имущественный комплекс предприятия. Тем более, по словам госпожи Каштановой, у Росимущества есть заинтересованность в возобновлении производства йода, поэтому если на торгах будет приобретен завод полностью, есть надежда, что он снова заработает.

Троицкий йодный завод был основан в 1964 году на базе Славянско-Троицкого месторождения — единственного в России промышленного месторождения йодобромных вод (в 2015 году лицензия на добычу была отозвана ввиду обветшания скважин). Завод работает на импортном сырье, выпускает реактивы и лекарственные препараты, в том числе спиртовой раствор йода и «Йодопирон».

Как сообщал “Ъ-Юг”, в конце июля прошлого года отдел МВД по Крымскому району возбудил уголовное дело в отношении Михаила Кравчука, который с 2004 по 2017 год занимал должность генерального директора АО «Троицкий йодный завод». Его подозревают в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Дмитрий Михеенко